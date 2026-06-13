Камион извърши най-яката каскада на магистрала "Тракия"
Шофьорът е невредим. Свалили са го със специална вишка
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Шофьорът е невредим. Свалили са го със специална вишка
Камата представи книгата си в Панагюрище
Нестабилна земна настилка от скоро изкопана пръст стана причина за полет на стар самосвал в близо 30-метрова пропаст. За щастие обаче младият шофьор н...
Камион премаза и уби на място млада жена, докато пресичала пешеходна пътека. Инцидентът стана в събота преди обяд на оживен транспортен булевард в бур...