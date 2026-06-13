Подпомагат самонаетите с грантове
Работи се по възможността хората със свободни професии да получават грантове между 5 и 50 хиляди лева
Следете всички новини, анализи и коментари за Самонаети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Работи се по възможността хората със свободни професии да получават грантове между 5 и 50 хиляди лева
75% от работещите в света са наети на временни или краткосрочни договори, работят неофициално - често без никакъв договор, самонаети са или са на непл...