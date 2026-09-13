Фестивал в Антимово събра самодейци от три страни
Фестивалът обединява любовта към народното творчество, традициите и културното наследство на България, Румъния и Сърбия
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Фестивалът обединява любовта към народното творчество, традициите и културното наследство на България, Румъния и Сърбия
Занаяти, изложби, дефилета на животни, дегустация на био продукти на фестивала „Ирин Пирин" Фестивалът „Ирин Пирин" ще събере на поляните край Разлог...
С концерт под надслов „Те правят празниците на другите" за Деня на самодееца читалище „Никола Вапцаров 1894" подари на банскалии много приятни емоции....
Със златен медал и първо място се завърна детска фолклорна група от Кърджали от Националния конкурс "Музикални награди" в Казанлък. Малките самодейци...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави самодейците по повод техния празник на 1 март. „Това е денят, когато изпълняваме и стар българск...
Празнична вечеря в чест на всички местни самодейци, артисти и занаятчии организира община Банско. Поводът бе проведената през летния активен сезон ини...
Този уикенд в подножието на планина Славянка ехти ритъма на фолклора на България, Гърция и Македония. Самодейци от трите държави се надпяват и надигра...
Над 300 изпълнители ще представят Русенска област на Националния събор българското народно творчество в Копривщица. Седемнайсет певчески групи за авте...
Над 180 самодейци от Източните Родопи ще вземат участие в XI-тия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица, който ще се проведе...
88 танцьори от пловдивския клуб "Луди млади" са преживели истински кошмар по време на участие на фолклорен фестивал в италианския град Римини, съобщих...
Над 300 самодейци танцуват и пеят на фестивал С куп атрактивни прояви в продължение на цяла седмица община Гърмен ще отбележи своя празник. Началото...
„Те правят празниците на другите" бе мотото на концерта, който над 100 самодейци от Банско подариха на публиката в един от най-българските празници –...
Благоевград. Международният фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува" Микрево посрещна през изминалия уикенд над 2800 самодейци от страната, Мекедон...
Кърджали. Златен медал получи женската група за автентичен фолклор към читалище „Родопска искра 1921" в Ардино на Втория балкански фолклорен фестивал...
Благоевград. 2500 участници ще разтресат петте сцени на XIV Събор на народното творчество „Пирин пее" с музика, песни и танци. Най-голямото фолклорно...
Банско. Стотици малки и големи самодейци от цялата страна и Балканите огласиха Пирин планина с песните си и разтърсиха центъра на Банско с танците си....
Крумовград. Вече 20 години през май в родопския град се събират на една сцена любителски колективи и индивидуални изпълнители от всички училища, читал...
Благоевград. 3000 самодейци се вихрят в десето издание на най-голямото фолклорно събитие в Пиринския край "Малешево пее и танцува". Двадесет области о...
Кърджали. Самодейците от читалище „Родопска искра" в Ардино участваха в Първия балкански фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен в Недел...