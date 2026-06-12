Всичко за Сам Смит

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Сам Смит ще пее за Агент 007

Сам Смит ще пее за Агент 007

Сам Смит е записал WritingТs On The Wall - основната песен към "Спектър", 24-то приключение на Джеймс Бонд. Парчето ще има премиера на 25 септември, к...

08 септември | 21:05
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