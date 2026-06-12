Сам Смит възпя любовта в нов албум
Носителят на "Грами" и "Оскар" превзе музикалните класации
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Носителят на "Грами" и "Оскар" превзе музикалните класации
Сам Смит е записал WritingТs On The Wall - основната песен към "Спектър", 24-то приключение на Джеймс Бонд. Парчето ще има премиера на 25 септември, к...
Лос Анджелис. Британецът Сам Смит спечели рекордните 4 "грамофончета", три от които във водещи категории. Престижните музикални награди бяха раздадени...