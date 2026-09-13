Бин Аладин получи още 11 години затвор
София. Софийският градски съд осъди Салахедин Бин Аладин на 11 години затвор за опит за убийство. В началото на март алжирецът получи друга присъда –...
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София. Софийският градски съд осъди Салахедин Бин Аладин на 11 години затвор за опит за убийство. В началото на март алжирецът получи друга присъда –...
София. На 12 години затвор е осъдил Софийският градски съд нападателя на Виктория Христова Салахедин бин Аладин. Заседанието продължи 3 часа, а Аладин...
София. Алжирецът, станал известен с името Салахедин бин Аладин, се призна за виновен по обвиненията за грабеж, придружен с опит за умишлено убийство....
Намушка ме 12 пъти, но след 4 месеца спряха да го търсят, казва Владимиров
Помагачът на Аладин го пратил за Гърция, донесъл му дрехи в ареста
Предстои разпит на три лица по делото срещу Станишев
София. Агенцията по бежанците е пуснала нападателя на студентката Виктория Салахедин Бин Аладин на „външен адрес" и това е било грешка. Това коментира...