Река Струма скъса дига край с. Старчево
Пълноводната река Струма скъса дигата край петричкото село Старчево. Десетки декари ниви са под вода, алармира кметът на населеното място Георги Кузма...
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Пълноводната река Струма скъса дигата край петричкото село Старчево. Десетки декари ниви са под вода, алармира кметът на населеното място Георги Кузма...