Голяма новина за България. Промениха рейтинга й
Това идва в резултат на приемането ни в еврозоната
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Това идва в резултат на приемането ни в еврозоната
Военният конфликт Русия-Украйна ще причини шок на българската икономика
Българската столица ще да продължи показва стабилни финансови резултати и ликвидност
София. Standard and Poors е понижила кредитния рейтинг на Националната електрическа компания от "ВВ-" на "B+" с негативна прогноза. Дългосрочната пер...
Киев. Standard & Poor's понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Украйна от В- на ССС+ с негативна перспектива. Това е седем стъпки под инвестиционното...
Брюксел. Standard & Poor's понижи рейтинга на Европейския съюз заради слаба кохезионна политика и влошване на финансовия профил. Дългосрочният рейтин...
Париж. Standard & Poor's понижи с една степен кредитния рейтинг на Франция от AA+ на АА със стабилна перспектива. Според международната агенция настоя...
Ню Йорк. Рейтинговата агенция Standard & Poor's повиши перспективата по кредитния рейтинг на САЩ от „негативна" на „стабилна". Шансовете за понижаване...