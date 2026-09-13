Мобилни телефони виновни за смъртта на руските войници в Макеевка
Според министерството на отбраната сред загиналите е и заместник-командирът на полка
Следете всички новини, анализи и коментари за Руски Войници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според министерството на отбраната сред загиналите е и заместник-командирът на полка
Руски войски завладяха Запорожката АЕЦ в началото на нахлуването на Русия в Украйна
След като задейства поставени от тях капани
Снимките са правени за спомен сред руините на града
Украински съд осъди на 14 г. затвор двама руски граждани, признати за виновни, че са воювали на страната на проруските бунтовници в Източна Украйна. П...