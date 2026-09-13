Руската дума каза "да" за анексираните територии
Външните им граници стават държавни граници на Руската федерация
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Външните им граници стават държавни граници на Руската федерация
С тържествено шествие и полагане на цветя на паметника на съветската армия в столицата се отбеляза държавния празник на Руската федерация - Деня на за...
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова стана почетен член на Руската академия на науките, съобщи ТАСС вчера. Почетното звание й било дадено в Сан...