Силвия Лулчева дебютира в Сатирата с „Оркестър „Титаник“
Румен Рачев е режисьор на прочутата пиеса от Христо Бойчев
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Румен Рачев е режисьор на прочутата пиеса от Христо Бойчев
Картини на Румен Рачев в музей в Ню Йорк и в банка "Ротшилд" в Цюрих Приятели и ценители поляха изложбата с LE PHOTOGRAPHE Картини на световноизвест...
Виртуозният цигулар идва ден преди концерта си в НДК, за да открие изложбата на Румен Найджъл Кенеди пристига у нас ден преди концерта си утре в зала...