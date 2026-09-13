Шок! Какво стана с рублата и долара
Обратно движение и на двете валути
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Обратно движение и на двете валути
Депутат обвини Елвира Набиулина в саботаж
Ускоряването на инфлацията може да накара централната банка да повиши още водещата лихва през декември
Каква е стойността й спрямо долара
Отминаващата 2023 г. бе белязана от множество кризи
Пилотният проект за цифрови рубли в Русия започна да се изпълнява на 15 август
Предстои търг за държавни ценни книжа
Асошиейтед прес посочва ключови фактори, които трябва да се знаят
Катурнаха я слабите приходи от износ на газ и петрол
Какво се случва
Не е за вярване колко струва вече една рубла
Цялото руско държавно ръководство се изнесе в Санкт Петербург
За пръв път от 7 месеца беше преминат прагът от 90 рубли за евро
Накъде отива руската валута
Руският президент ще говори с висши представители на администрацията си
Заради ниските цени на петрола и пълзящата банкова криза в световен мащаб
Руските власти продават всеки ден по 8,9 милиарда рубли от валутните си резерви
Рекордно падане спрямо долара
През последните две седмици валутата е подложена на сериозен натиск и цената ѝ играе сериозно
Преди дни Европейският съюз одобри нов пакет от санкции срещу Русия