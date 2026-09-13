Плевнелиев: Енергийната ефективност - двигател на конкурентоспособността
Брага. Енергийната ефективност е основен двигател на конкурентоспособността, посочи президентът Росен Плевнелиев при обсъждането на енергийната тема в...
Следете всички новини, анализи и коментари за Росен Плевнелеиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Брага. Енергийната ефективност е основен двигател на конкурентоспособността, посочи президентът Росен Плевнелиев при обсъждането на енергийната тема в...
София. "Когато един бюджет е сбъркан изначално, той трябва да бъде актуализиран", каза пред журналисти президентът Росен Плевнелиев по време на инициа...
София. Работна закуска при държавния глава Росен Плевнелиев ще имат благодетелят на "Лудогорец" Кирил Домусчиев и президентът на "Реал" Флорентино Пер...
Ню Йорк. "Българската енергетика може да стигне до фалит, ако не бъдат предприети незабавни реформи", предупреди президентът Росен Плевнелиев в интерв...
Брюксел. Страната ни ще работи за задълбочаване на отношенията на ЕС с Колумбия, която е един от перспективните партньори на Съюза в региона на Латинс...