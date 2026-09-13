Всичко за Росен Иванов

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Рокада на върха в МВР – Враца

Рокада на върха в МВР – Враца

Враца. Вътрешният министър Цветлин Йовчев освободи шефа на Областната дирекция на МВР във Враца комисар Росен Иванов. Със заповед на Йовчев длъжността...

09 октомври | 14:26
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