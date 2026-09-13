Уволнението в Медицински надзор още по-заплетено
Росен Иванов купувал скъпи очила на шофьорите, гласи доклад за дейността му. Не съм извършил нарушения, категоричен е той
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Росен Иванов купувал скъпи очила на шофьорите, гласи доклад за дейността му. Не съм извършил нарушения, категоричен е той
Росен Иванов твърди, че е махнат по донос от друга служителка
Враца. Вътрешният министър Цветлин Йовчев освободи шефа на Областната дирекция на МВР във Враца комисар Росен Иванов. Със заповед на Йовчев длъжността...
София. „Причините за напускането ми са лична преценка, че политиката, която води агенцията, и политиката, която трябва да бъде в синхрон с другите инс...
Йордан Янев поема временно поста