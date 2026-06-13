Млади социалисти от Перник подариха винкел на президента
Млади социалисти от Перник подариха винкел на президента Росен Плевнелиев. Активисти на местното Младежкото обединение в БСП в писмо отправиха насто...
Следете всички новини, анализи и коментари за Росе Плевнелиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Млади социалисти от Перник подариха винкел на президента Росен Плевнелиев. Активисти на местното Младежкото обединение в БСП в писмо отправиха насто...