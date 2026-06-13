Ронда Рауси към Мейуедър: Как е да те бие жена (ВИДЕО)
Сега разбра ли коя съм, пита още непобедената шампионка в ММА Шампионката в ММА Ронда Рауси спечели две отличия от спортните Оскари. Снощи на бляскав...
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Сега разбра ли коя съм, пита още непобедената шампионка в ММА Шампионката в ММА Ронда Рауси спечели две отличия от спортните Оскари. Снощи на бляскав...
Българският кечист, състезаващ се под руския флаг, Александър Русев загуби от Джон Сина на "Кечмания". Така нашият борец сдаде американската титла на...