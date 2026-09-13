Не е за вярване! Какъв плик прати Рогозин на Макрон
И обяснението, което даде
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И обяснението, което даде
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Руският вицепремиер Дмитрий Рогозин нарече министъра на отбраната "някой си"
Москва. Руският вицепремиер Дмитрий Рогозин, оглавяващ Военнопромишления комплекс, съобщи за предстоящо влизане в сила на съвместно производство на ор...
Нито ВЕИ, нито шистовият газ ще успеят да изтласкат атомните централи от световния енергиен баланс, заяви Юкиа Амано на „Атомекспо 2013"