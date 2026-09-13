МОН иска увеличаване на отсъствията с бележка от родител
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Децата искат обич и искреност, а не схеми и протокол, коментира Анджелина
Баща дължи 300 лева на държавата за това, че е оставил сина си навън след 22 часа. 15-годишното момче било на публично място без придружител. Районния...
Агресивен баща нахлу в края на учебния ден в училището по изкуствата "Любомир Пипков" в Плевен и наби двама ученици. Побойникът Милен Антов се укрива...
Практика е родители да нахлуват в училище по всяко всяко време. Това заяви в ефира на Нова тв учителката Емилия Калоянова, която бе бита от родител пр...
Видин. Големият брат Павел Георгиев става родител на малкия – 5-годишния Иван от село Средогрив, съобщи директорът на областната служба за социално по...