Никога не казвам "сбогом" на България
Временно управляващият американското посолство Родерик Мур ще отпътува тази седмица от България след тримесечен престой у нас. През септември бе опове...
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Временно управляващият американското посолство Родерик Мур ще отпътува тази седмица от България след тримесечен престой у нас. През септември бе опове...
Настоящият ръководител на посолството на САЩ в България - Родерик Мур заяви, че се създава работна група за борба с тероризма. Ето какво още каза Мур...
Настоящият ръководител на посолството на САЩ, Родерик Мур, изтъкна радостта и удоволствието си от номинацията на Обама на Ерик Рубин за нов американск...
Специалист по Балканите, където е преминала голяма част от дипломатическата му кариера до момента, при това в един от най-смутните периоди след края н...