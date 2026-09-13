Нечувано откритие! Най-старата пещерна рисунка пренаписва историята
Подсказва скок в символното мислене
Следете всички новини, анализи и коментари за Ръка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Подсказва скок в символното мислене
Папа Франциск върна светостта на Апостола на апостолите
Тази година новорегистрираните коли втора ръка са 105,252
Каква е причината?
Меглена Плугчиева с първи коментар
Той се намира близо до нас
Журналистите във Великобритания забелязаха с превързана ръка да ходи известният футболист Дейвид Бекъм. Видяли са го докато е излизал от ресторант със...
За съжаление при първата операция - на долен крайник, се наложи ампутация на крака
Ще плащаме с ръка
На един от постовете му в социалните мрежи се вижда как играе тенис на корт
Самата Първа дама коментира инцидента
Новите открития могат да се използват в помощ на правоприлагащите органи
Протезата е изработена в чужбина специално за сина на покойния мафиотски бос
Част от статуя е намерена в разрушена работилница с три пещи
Ще имаме кандидат-президентска двойка, каза Цецка Бачкова
Спасението е непримиримите враговете да работят заедно, за да се измъкнем от кризата, каза премиерът
Извършиха я в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ "Свети Георги"-Пловдив
Ексцентричните тренировки предизвикват удължаване на мускулите
Съдови хирурзи и ортопеди от университетската болница „Дева Мария“ в Бургас са спасили мъж от Камено след тежък инцидент с електрически трион.
Няколко дни след като Кубрат Пулев се завърна на ринга с победа над Джордж Ариас в Карлсруе, медицинските прегледи показаха, че счупване в дясната рък...