Шампион от Мондиал посочи най-великите футболисти
Говори бразилецът Ривалдо
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Говори бразилецът Ривалдо
Според бразилеца Лео се мести в ПСЖ
Лео може да остане, ако Куман направи добър отбор и спечели Шампионската лига, твърди бразилецът
"Сините" обаче няма да вземат пари за играча
Левски изпъди сина на Ривалдо в Румъния
Уникално постижения записаха легендата Ривалдо и 20-годишният му син Ривалдиньо. 43-годишният левичар и наследникът му вкараха по един гол за тима си...