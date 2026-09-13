Рита Ора осъди Варна
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Става въпрос за авторски права
Вълнувaм ce, чe мoгa дa cпoдeля c ширoкaтa публикa крacoтитe нa тaзи чacт oт cвeтa, заяви певицата
Част от хореографията в новия клип на световната звезда е дело на българин
Световната звезда засне новия си видео клип в квартал Тева
Певицата пусна късометражния си филм, заснет у нас
Световната звезда пуска клипа, сниман в квартал Тева
Рита Ора се завръща у нас за нов музикален клип
Певицата и 23-годишният Рафърти излизаха само 3 месеца
Адел и Айс Кюб също ще участват според слухове
Звездата влиза в британската версия на телевизионния формат
Рита Ора влезе в болница от изтощение. От екипа й казват, че певицата е работила здраво през последните месеци, но и процесът в сряда срещу крадеца, к...
Рита Ора разкри, че тя и сестра й са били оставени в сиропиталище, когато са били съвсем малки. Певицата е била на 12 месеца, а сестра й Елена - на 3...
Рита Ора оглави класация на най-сексапилните жени в света, съставена от читателите на британското списание за мъже ZOO. Певицата от албански произход...
Ню Йорк. Джъстин Бийбър изненада публиката на музикалното шоу Fashion Rocks със стриптийз. Младежкият идол излезе на сцената заедно със супермодела Ла...
Рита Ора разкри, че новата й песен I Will Never Let You Down много напомня на хитовете на легендарната Уитни Хюстън. 23-годишната звезда ще започне р...