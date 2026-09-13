Всичко за Рита Ора

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Рита Ора влезе в болница

Рита Ора влезе в болница

Рита Ора влезе в болница от изтощение. От екипа й казват, че певицата е работила здраво през последните месеци, но и процесът в сряда срещу крадеца, к...

01 юли | 2:00
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Рита Ора е най-секси

Рита Ора е най-секси

Рита Ора оглави класация на най-сексапилните жени в света, съставена от читателите на британското списание за мъже ZOO. Певицата от албански произход...

07 юли | 22:30
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