Всичко за Рисуване

Следете всички новини, анализи и коментари за Рисуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Общество
Музей в задния джоб

Музей в задния джоб

Шедьоврите вече са на един клик разстояние Голямото изкуство вече не е привилегия само за музеите и частните колекции. Дори да не сте ходили в Лувъра...

22 април | 22:50
0 коментара
13314
Бритни рисува гола

Бритни рисува гола

Бритни Спиърс призна, че в своето студио живописва гола, слушайки Марая Кери. "Имам арт студио, където си седя топлес, рисувам по стените и слушам вс...

07 юни | 22:40
0 коментара
15515
Рисувай за релакс

Рисувай за релакс

Адвокати и програмисти се отдават на четки и бои след работа Може да сте като в хитовия филм на Дейвид Бауи "Абсолютни начинаещи" - няма да ви върнат...

09 май | 13:35
0 коментара
2323
Да рисуваш с кафе (СНИМКИ)

Да рисуваш с кафе (СНИМКИ)

Спиращи дъха картини сътвориха ученици от гимназия в американския град Травърс. Тийнейджърите са използвали уникална техника за рисуване с кафе. По т...

13 януари | 14:32
0 коментара
14593