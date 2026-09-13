У нас се преражда стара технология за рисуване от Ренесанса
Какво представлява проектът
Следете всички новини, анализи и коментари за Рисуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво представлява проектът
Ето какво съобщи актьорът
С какво се занимават хората със синя кръв
Днес бяха премахнати повторно изрисуваните графити от фасадата на Дом-паметника на военноинвалидите
По инициатива на Жени - ГЕРБ в Благоевград хлапета изрисуваха най-пъстрото великденско яйце. За поредна година нежната организация на партията в облас...
Шедьоврите вече са на един клик разстояние Голямото изкуство вече не е привилегия само за музеите и частните колекции. Дори да не сте ходили в Лувъра...
Отеделът за култура и духовно развитие в община Кюстендил, съвместно с художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" в града организират Деве...
Ученици изненадаха приятелите си в училище с арт инициатива за развитие на националното самосъзнаниеПатриотични стихове, национални поетични строфи, б...
Четвърти пленер по живопис „Стъпки напред" ще се проведе от 1 до 10 септември в старинния квартал „Вароша" на Благоевград. В проявата ще участват 13 х...
Бритни Спиърс призна, че в своето студио живописва гола, слушайки Марая Кери. "Имам арт студио, където си седя топлес, рисувам по стените и слушам вс...
Адвокати и програмисти се отдават на четки и бои след работа Може да сте като в хитовия филм на Дейвид Бауи "Абсолютни начинаещи" - няма да ви върнат...
Лаура Болдрини, шеф на италианския парламент, нарисува сърце върху смачкан автомобил. Страхотната дама са включи в пърформанса "Crash аrt", с която Ал...
Иван Яхнаджиев рисува върху съвършеното атлетично тяло на бизнес дамата Мерлин Арнаудова, световна шампионка на 100 метра за ветерани, балканска по бо...
София. За единадесета поредна година в Борисовата градина ще се проведе Sprite Graffiti Fest. Той ще бъде на 21 юни и на него ще станат ясни най-добри...
София. Единадесетото издание на Sprite Graffiti Fest ще се проведе тази събота, 21-ви юни, в столичния парк Борисова градина. Освен традиционната гра...
Спиращи дъха картини сътвориха ученици от гимназия в американския град Травърс. Тийнейджърите са използвали уникална техника за рисуване с кафе. По т...
Благоевград. Съдът наложи 100 лева глоба на общинския лидер на ДСБ в Благоевград Калоян Ханджийски, който е поставил е шапката и чувала до боядисания...
Благоевград. Десетки деца с много настроение и палант взеха участие в пленер във възрожденския квартал „Вароша" в Благоевград. В четвъртък се проведе...