Падна голям мит. За римляните и червеното вино
Обожавали са сладкото бяло вино
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Обожавали са сладкото бяло вино
Изследователи са намерили гробище за животни в близост до пристанището на Червено море Беренис
Оказва се, че древните римляни са били опитни инженери
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