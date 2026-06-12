Българка от Тексас танцува в рими
Зоя Маринчева, която от 15 години живее в Тексас, ще представи в родината си своята стихосбирка "Танц с носталгични обувки". Поетесата е родена и изр...
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Зоя Маринчева, която от 15 години живее в Тексас, ще представи в родината си своята стихосбирка "Танц с носталгични обувки". Поетесата е родена и изр...
Трима от "Уест Хям" загинаха в катастрофа Скъпа селекция готви "Ливърпул" през летния трансферен прозорец, тръбят медиите на Острова. "Червените" са...
Не вярвам в музите, а в сила свише, която ми диктува стиховете, казва той Добромир Банев е един от най-популярните съвременни поети. Автор е на книги...