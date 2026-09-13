Всичко за Рилци

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Село става квартал

Село става квартал

Благоевград. 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квартал. Очакванията на местните хора са, че в близките години селището и...

26 януари | 17:35
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Апаши разплакаха пчелар

Апаши разплакаха пчелар

Благоеврад. Дръзки и смели крадци задигнаха цели 32 пчелни кошера, в които имало пчелни семейства. Апашите са действали през нощта. Те пристигнали с к...

13 май | 13:10
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