3000 от Северна Македония регистрирани в Рилци
Прокуратурата започна проверка
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Прокуратурата започна проверка
Това е третият пожар в местността за последните две години
Вдигнаха им данъците Много хубаво не е на хубаво. Това разбраха жителите на благоевградските села Рилци и Бело поле. През последните 15 години в сели...
Селището иска да е градски квартал 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квартал. Очакванията на местните хора са, че скоро...
Населението се увеличи с една трета за 10 години заради новодомците Благоевград. 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квар...
Благоевград. Благоевградското село Рилци продължава да прилича на строителна площадка. И е така вече 15 години. Стотици граждани се заселиха в селищет...
Благоевград. Община Благоевград ще зарадва младите футболисти с модерен терен, изграден по европейските стандарти. В спортния комплекс в село Рилци, к...
Благоевград. 1200 души в Рилци скоро могат да живеят не на село, а в градски квартал. Очакванията на местните хора са, че в близките години селището и...
Овце и кози носят мръсотия и непоносима миризма, да ги махнат, искат новодомците
Благоеврад. Дръзки и смели крадци задигнаха цели 32 пчелни кошера, в които имало пчелни семейства. Апашите са действали през нощта. Те пристигнали с к...