Проклятието на клана Гети
Драматичната история за отвлечения внук на богаташа филмирана от Ридли Скот
Следете всички новини, анализи и коментари за Ридли Скот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Драматичната история за отвлечения внук на богаташа филмирана от Ридли Скот
Новината е обявена официално от Ридли Скот
Режисьорът вече пише сценария за продължението на култовата лента
Патриша Реджани скочи срещу звездата, не я уважавала
Ал Пачино и Робърт де Ниро ще играят във филма на Ридли Скот за модната империя
Носителката на „Еми“ Джоди Комър влиза във филм на Ридли Скот
Ридли Скот и неговите "Пророци на научната фантастика" са в ефира на БНТ2. Документалната поредица изследва как писателите визионери точно прогнозира...
Режисьорът Ридли Скот ще заснеме три нови филма, продължения на "Прометей", и ще разкаже за произхода на пришълеца. Досега се говореше само за едно пр...