Лошо. Наше село е под вода СНИМКА
Причината за потопа не е само силният дъжд
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Причината за потопа не е само силният дъжд
В хотелите по Черноморието са останали около 20 хиляди бежанци
Около 900 незаконно отсечени дървета са открити през почивните дни в района на село Рибарица. По изчисления на експертите става дума за бракониерска с...
Очаква се днес да станат ясни резултатите от взетите проби и направените изследвания на децата от Варна, за които има съмнение, че са с хранително отр...
Съмнение за хранително натравяне в детски лагер в Рибарица, Ловешко. Областната дирекция по безопасност на храните проверява случая след подаден сигна...