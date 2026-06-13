Осмото чудо на света! Рияд вдига най-голямата сграда
Кубообразният небостъргач е само един от 14-те гигапроекта в Саудитска Арабия
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Кубообразният небостъргач е само един от 14-те гигапроекта в Саудитска Арабия
На един от най-пищните коктейли в историята
Саудитска Арабия заплашва администрацията на президента на САЩ да разпродаде американски активи на стойност 750 млрд. долара. Целта на Рияд е да накар...
След 5 месеца страната ще изглежда както Сирия след пет години война Йеменците са следващите милиони клетници, които ще потропат на портите на зяпнал...
Въздушните удари на водената от Саудитска Арабия коалиция срещу шиитските бунтовници и техните съюзници унищожиха исторически жилища в Стария град в й...
Върховният съд на Саудитска Арабия потвърди присъдата срещу либерален блогър, произнесена през януари, предаде АФП. Блогърът Раиф Бадауи беше осъден м...