Южна Африка спечели световното по ръгби
На финала победи Англия с 32:12
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На финала победи Англия с 32:12
Квалификацията за Гран при на Япония отива в неделя
Духовната семинария в София е изразила желание да сформира отбор по ръгби и дори вече са влезли в контакт с професионалните спортисти. Това съобщи пре...
Уникално посрещане изненада световните шампиони по ръгби от Нова Зеландия при завръщането им у дома. "Ол Блекс" защитиха титлата си на първенството в...
Българската федерация по ръгби от днес е пълноправен член на Българския олимпийски комитет (БОК) от квотата на олимпийските спортове. Това стана по вр...
Клаха ръгбисти с мечове в Южна Франция. Трима национали били нападнати от улична банда, обявиха от полицията. Орелиан Ружери, Жулиен Пиер и Бенжамен...