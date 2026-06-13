Безработни ще чистят резерватите „Калиакра" и „Яйлата"
Двата резервата – природен и археологически „Калиакра" и националния археологически резерват „Яйлата", от 1 април ще бъдат почиствани от безработни, к...
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Двата резервата – природен и археологически „Калиакра" и националния археологически резерват „Яйлата", от 1 април ще бъдат почиствани от безработни, к...
Ще бъде направена инвентаризация в петте резервата по проект на РИОСВ – Благоевград. Основната му цел е да се извършат дейности по устойчиво управлени...
Маркират екопътеки като част от проект на стойност 4,4 млн. лв. Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за...
Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за пожари в четирите резервата в Софийска област. Това съобщи инж. И...