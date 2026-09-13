Репортерка перде вбеси Мария Силвестър в студиото
При първия репортаж от летния сезон
Следете всички новини, анализи и коментари за Репортерка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
При първия репортаж от летния сезон
Много от поддръжниците на Тръмп похвалиха реакцията му
Той изпадна в деликатна ситуация
Вдигат цените на електричеството въпреки гнева на народа заради спрения ток
Мечтае за тази кариера от дете
Хвърлил е 10 бона
Какво следва за Ася Енева
От какво толкова ви е страх, сър?
Журналистката настояваше, че храмовете трябва да бъдат затворени, съгласно карантината
Готов съм да се бия, всеки ден съм във фитнеса, обяви Пулев
Гореща репортерка се изфука с интервю с Григор Димитров. Сексапилната мексиканка Инес Сайнц зададе въпросите си на ракета номер едно на България по вр...
Репортерката от Нова телевизия Велина Сашева Симеонова е била обрана пред сградата на КЕВР на бул."Дундуков" София, докато прави репортаж за цената на...
Мексико се побърка от забавния конфуз на Андреа пред тв камерите