Renault призна, че е трябвало да се адаптира към ценовата политика на Tesla
Говорител на френската марка заяви, че за конкурентите по-ниските цени на продуктите на Tesla са сигнал за събуждане
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Говорител на френската марка заяви, че за конкурентите по-ниските цени на продуктите на Tesla са сигнал за събуждане
Нaпълнo пpeдcтaви ĸoнцeптyaлeн xeчбeĸ, нapeчeн Меgаnе еVіѕіоn.
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