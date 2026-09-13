Над 40 храма построиха в община Симитли за 7 години
Църквите водят все повече туристи в региона Благоевград. Няколко нови църкви и над 40 параклиса са построени в община Симитли само за последните 7 го...
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Църквите водят все повече туристи в региона Благоевград. Няколко нови църкви и над 40 параклиса са построени в община Симитли само за последните 7 го...
14% повече братушки почивали у нас през 2013 г., 400 000 имат и свои имоти
Благоевград. Въпреки скандалите сред свещениците в Пиринския край в последните дни, чужденци не спират да атакуват храмовете в региона. Все повече се...
София. На среща на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев с българския посланик в Руската федерация Бойко Коцев стана ясно,...