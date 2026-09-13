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От Аристотел до Ректората

От Аристотел до Ректората

Проф. Анастас Герджиков ще опита да реализира идеите, които лансира като зам.-министър Филолог ще чертае бъдещето на Софийския университет. Алма мате...

19 ноември | 22:40
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