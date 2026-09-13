Нов живот за "Яйцето". Изследователски център
Емблематичното място в Ректората се открива на 16 април
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Емблематичното място в Ректората се открива на 16 април
Част от палатковия лагер е шатра за дискусионен клуб „Ректората“
Днес Софийският университет чества своя патронен празник - деня на св. Климент Охридски. Само преди седмица, на 17 ноември, академичната общност избра...
Проф. Анастас Герджиков ще опита да реализира идеите, които лансира като зам.-министър Филолог ще чертае бъдещето на Софийския университет. Алма мате...
София. Употреба на алкохол в Софийския университет и то от преподаватели, показва разпространено в интернет видео, заснето от ранобудните студенти. На...
Тънка е границата акцията да се превърне във фарс, казва проф. Иван Илчев
Негласна и задкулисна намеса в окупацията видя ректорът Иван Илчев
Младежите решиха да не пречат повече на колегите си да посещават лекции, но остават в основната Аула Магна
София. Тази вечер стълбите пред Софийския университет се превърнаха в своеобразна сцена. На нея още от ранния следобед се качиха както млади таланти,...