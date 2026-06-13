Регионален исторически музей с филм за Централни хали
Видео поредицата „Сградите разказват“ показва историята на емблематични сгради в София
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Видео поредицата „Сградите разказват“ показва историята на емблематични сгради в София
Вълнуващите събития ще са в края на месеца
Изложба "Кюстендил и първата световна война" ще представи в Радомир кюстендилският Регионален исторически музей. Експозицията представя фотоси и докум...
Идният месец Регионален исторически музей в Добрич смята да учреди клуб "Музеен доброволец", в който ще могат да членуват всички деца, които имат инте...
Дни на Национален парк "Рила" се проведоха в Регионален исторически музей – Благоевград. Те бяха посветени на рождения ден на парка, в инициативата се...
Деца от Перник повтарят клетвата на Апостола Левски с ръка върху истински кама, револвер и Евангелие. Това е час от уроците по родолюбие, които органи...
Регионалният исторически музей в Перник готви поредица от родолюбие за децата от детските градини и училищата в община Перник. По заявка от училищните...
С дебели грейки и якета, както и с ленти с надпис „Протест" протестираха символично десетки служители в студеното фоайе на Регионален исторически музе...
Правителството преобразува Музея за история на София в Регионален исторически музей – София. Създаването на новата музейна структура има за цел постиг...
Показват първото пиано в града, мека мебел от Виена и икони на 5 века Регионалният исторически музей в Кърджали чества 50-годишен юбилей с уникална и...
С музеен урок – викторина на тема „Горноджумайци и Априлското въстание", Регионалният исторически музей в Благоевград ще отбележи 164-годишнината от р...