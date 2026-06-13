Всичко за Регионален Исторически Музей

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Ученици с урок за НП "Рила"

Ученици с урок за НП "Рила"

Дни на Национален парк "Рила" се проведоха в Регионален исторически музей – Благоевград. Те бяха посветени на рождения ден на парка, в инициативата се...

25 февруари | 14:16
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С грейки на протест в музея

С грейки на протест в музея

С дебели грейки и якета, както и с ленти с надпис „Протест" протестираха символично десетки служители в студеното фоайе на Регионален исторически музе...

24 ноември | 10:03
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