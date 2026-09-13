Директорът на сръбската агенция за Косово подаде оставка
Косово. Директорът на сръбската агенция за Косово Александър Вулин подаде оставка. Вчера той публично обяви, че се оттегля тъй като не е доволен от сп...
Следете всички новини, анализи и коментари за Референдум Варна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Косово. Директорът на сръбската агенция за Косово Александър Вулин подаде оставка. Вчера той публично обяви, че се оттегля тъй като не е доволен от сп...
Стара Загора. Старозагорската районна прокуратура е протестирала решението на общинските съветници за провеждане на местен референдум за съдбата на во...
Варна. До момента са събрани 21 300 подписа в подкрепа на искането за организиране на референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна. Тов...