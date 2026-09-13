Ердоган разкри къде ще е газовият хъб, договорен с Путин
Това ще бъде международен разпределителен център
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Това ще бъде международен разпределителен център
Ердоган обеща синьо гориво на България, а на Украйна - помощ за пътища и болници
Решението ще дoвeдe дo oтĸaз нa двeтe cтpaни дa изпoлзвaт дoлapa и eвpoтo пpи двycтpaннa тъpгoвия
Няколко сватби като приказки от "1001 нощ" напълниха светските хроники през последните седмици. По пищност и блясък церемониите се мерят с топ събития...
Сириец взриви 28 души в Анкара, бомби и в Диарбекир и Стокхолм Турция стана жертва на 3 атаки за по-малко от денонощие, при които загинаха най-малко...
"Росатом" ще строи АЕЦ на комшиите, Анкара договаря повече и по-евтин газ Икономически въпроси доминират започналата днес визита на Путин в Турция, п...
Ердоган критикува "лобито на лихварите", иска да намали вноса с по-високи мита
Анкара. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган заплаши в петък да заведе съдебен иск срещу лондонския всекидневник Таймс заради това, че е публикувал...