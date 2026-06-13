Набираме с 9 рецепцията на хотелите
Въвежда се единен номер за вътрешно набиране на рецепцията в хотелите като това ще бъде 9, съобщиха от Министерството на туризма. Идеята за въвеждане...
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Въвежда се единен номер за вътрешно набиране на рецепцията в хотелите като това ще бъде 9, съобщиха от Министерството на туризма. Идеята за въвеждане...