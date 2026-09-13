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Случващото се в телевизията
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Случващото се в телевизията
ГРАО обяви шокиращи факти
Изследването е проведено на 12 000 американци
Официалният образ на фамилията е блестящ и кралски, но реално те преживяват радостите и проблемите, с които се сблъскват всички
В резултат на пандемията, локдауните и социалната изолация много семейства в Германия са решили да се разделят
Някои от най-големите мачовци в развлекателната индустрия олекват с милиони
Двойките отскоро се радват на изолацията, другите са в ужас
Идеята за това била неприемлива и несъвместима
Бързите разводи по взаимно съгласие ще облекчат работата на съдилищата
С 1/ 4 делата за развод по взаимно съгласие са повече от делата, при които съпрузите слагат край на законната си връзка по познатия скандалжийски начи...
Разводите се увеличават с 1 366 през последните 18 месеца