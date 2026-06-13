Жестоки щети в Одеса! Хора се молят пред разрушена катедрала
Молебен пред разрушената Преображенска катедрала в Одеса беше отслужен от свещеници
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Молебен пред разрушената Преображенска катедрала в Одеса беше отслужен от свещеници
Тя се руши, камбаната няма да бие на 3 март
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