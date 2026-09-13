Взеха ключови решения за новия парламент
Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10:00 ч.
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Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10:00 ч.
Групата представи приоритетите в дейността на дружествата си в региона пред областния управител и кметове на общини
Целта е да сложим край на политическата криза, заяви депутатът
Няма решение за трите най-важни поста
Голям спор между групите в НС
До 14.00 ч. днес всички кандидати, които са участвали и в двата избора трябва да декларират, че се отказват или приемат да станат евродепутати
Георги Ганев призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да каже колко пари трябват за общините
Ето разпределението на местата в новата пленарна зала
Шеф на БНБ ще си остане Димитър Радев, това е кандидатурата на ГЕРБ
Тежестта на един мандат в областта е 8565 гласа
На базата на първите резултати от екзитполовете
Аптеките у нас не са малко, но са неравномерно разпределени, казват фармацевти
Депутатите отново ще заседава в старата сграда на пл. „Народно събрание“
28 политици се бяха кандидатирали и спечилиха в два изборни района.
"Има такъв народ" получава 65 депутатски места в следващия парламент, а ГЕРБ - СДС - 63
„Предлагаме компенсационен механизъм за разпределение на ваксините срещу COVID-19 в ЕС на база човек от населението "
Това е за сметка на по-бедните
Това коментира експерт в бранша
От тази вечер започва да работи Координационният център
Черноморието и планините имат най-голяма концентрация на туристи