Българите не спят! Ето какво казаха за Рашидов
Обществената им позиция е отлична новина
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Обществената им позиция е отлична новина
Разговорът е започнал малко след 12.00 ч. и е продължил близо час.
Сравни го с премиера Кирил Петков
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