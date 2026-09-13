Тестват системата BG-ALERT в София
BG-ALERT допълва националната система за ранно предупреждение и оповестяване
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BG-ALERT допълва националната система за ранно предупреждение и оповестяване
Държавата внедрява нова информационна система, която да набелязва от рано децата, които са в риск от отпадане от детските градини и училищата. Министр...
Тест на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите ще се проведе на 1 април 2016 г. (петък) от 13,00 ч. В тази връзка ще бъд...