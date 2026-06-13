В пловдивския музей върнаха ценен шлем след 20 години
Директорът на Регионалния археологически музей – Пловдив Костадин Кисьов изпрати благодарствено писмо до главния прокурор Сотир Цацаров за връщането н...
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Директорът на Регионалния археологически музей – Пловдив Костадин Кисьов изпрати благодарствено писмо до главния прокурор Сотир Цацаров за връщането н...