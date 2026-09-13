Шеста жертва на метиловия алкохол в Якоруда
Юсуф също издъхнал от отровната ракия Има и шеста жертва на отровната ракия в Якоруда. Това доказаха взетите проби от тялото на 33-годишния Юсуф Мемч...
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Юсуф също издъхнал от отровната ракия Има и шеста жертва на отровната ракия в Якоруда. Това доказаха взетите проби от тялото на 33-годишния Юсуф Мемч...
Софийски апелативен съд трябва да вземе решение днес преди обяд по мярката за неотклонение на продавача на алкохола в Якоруда, който уби петима млади...
И супер прехвалената е по-опасна най-евтината в магазина Метиловият алкохол в нея е два пъти повече, показва разследване на БНТ1 Отрова ври в казани...
10 шилета бяха принесени в жертва от имама на Якоруда Мустафа Илански за опрощение от Всевишния. Курбанът в неделя сутринта бе заради трагедията с поч...
Не сме наясно какво менте сме пили, но ракията беше по-вкусна и от уиски, много пивка, с приятен аромат, с леко жълтеникав цвят. Това споделиха осемте...
Жертвите на ракията убиец са пет, а не шест, както обявиха снощи в медийното пространство. Това научи "Стандарт" от наблюдаващия прокурор по делото въ...
Ексхумация на тялото на 38-годишния Вайдин Мисанков ще се извърши днес в гробищния парк на град Якоруда. Той издъхна миналата събота, 26 декември, в д...
Ментето взе пет жертви Кошмарът след "свинската сватба" в Якоруда продължава. Ракията убиец взе пет жертви. 40-годишният Рефат Тупев пък бе приет в к...
Мъчно ми е за починалите и за пострадалите. Включих се в помагането, когато стана тази ситуация. Ракията не е моя. Никаква ракия не съм носил. И аз пи...
Още един мъж почина след консумация на отровната ракия в Якоруда. Това е 40-годишният Рефат Джемал Тупев от Якоруда. Той бе приет в критично състояние...