Всичко за Райна

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НАП зарадва Райна за ЧРД

НАП зарадва Райна за ЧРД

Фолкпевицата Райна вчера събра фенове в музикалния магазин на "Пайнер" в София. Поводът бе премиерата на новия й албум "Хубава си, моя горо". Бившата...

08 октомври | 17:05
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