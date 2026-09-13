Всичко за Радостин Стойчев

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Радо: Тръгвам си с болка

Радо: Тръгвам си с болка

"С голяма болка си отивам, но сърцето ми остава в "Тренто" и ако някой някога поиска съм готов да се върна", написа Радостин Стойчев в отворено писмо...

03 юли | 17:32
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