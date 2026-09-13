Стойчев иска отново да работи в Италия
Да работя в Суперлигата е много стимулиращо, твърди волейболният спец
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Да работя в Суперлигата е много стимулиращо, твърди волейболният спец
Финансова криза отказва двамата от Полша
Полската волейболна федерация е решила да назначи българина Радостин Стойчев за селекционер на мъжкия национален отбор, твърдят местни медии, като се...
Волейболният "Тренто" отпадна на полуфиналите в италианското първенство. Тимът е воден от Радостин Стойчев, а в редиците са още Георги Братоев и Матей...
Бившият селекционер на българския национален отбор Радостин Стойчев обяви, че полуфиналният мач от европейското първенство между България и Франция ще...
Радостин Стойчев може да поеме националния отбор по волейбол на Италия, твърдят медиите на Ботуша. Снощи досегашният селекционер на "скуадра адзура"...
Бившият селекционер на националния отбор по волейбол Радостин Стойчев е напълно уверен, че тимът имат капацитет да се бори за призовите места на Евров...
Българският волейболен национал и сребърен медалист от първите европейски игри в Баку Георги Братоев може да премине в редиците на водения от Радостин...
"С Матей не сме се скарали. Нормално е той да търси друга реализация. Нашият отбор не може да му предложи адекватно заплащане. Когато разликата е в пъ...
Радостин Стойчев подписа нов договор с тима си "Тренто". Волейболният специалист ще остане начело на италианския отбор, който спечели шампионата на Ит...
Българският тандем грабна титла номер четири в Италия Матей Казийски и треньорът му Радостин Стойчев останаха без отбор, след като договорите им с во...
Матей Казийски и Радостин Стойчев напускат "Тренто" след края на сезона заради финансовите проблеми, които тресат клуба. Наскоро Казийски получи финан...
Радостин Стойчев беше изгонен в четвъртия гейм от финала за Купата на Италия по волейбол. Воденият от българина тим "Тренто" отстъпи на "Модена" с 3:1...
Участието на Матей Казийски в националния отбор би било добро, както за отбора така и за самия волейболист. Това обяви треньорът му в "Тренто" Радости...
Радостин Стойчев е пред завръщане в "Тренто", информира авторитетния сайт volleyball.it. Клубът ще избира между него и досегашния наставник на "Кунео...
Воденият от Радостин Стойчев отбор на "Халкбанк" с Матей Казийски в състава стана шампион на Турция, след като във финалната серия се наложи с 3-1 поб...
Българският треньор Радостин Стойчев и бившият волейболен национал Матей Казийски спечелиха Купата на Турция с тима на "Халкбанк". На финала те наддел...
Авторитетният "Гадзета дело спорт" осмя действията на българската волейболна федерация. Журналисти се добраха до кореспонденция между турския "Халкбан...
"С голяма болка си отивам, но сърцето ми остава в "Тренто" и ако някой някога поиска съм готов да се върна", написа Радостин Стойчев в отворено писмо...
Анкара. Матей Казийски напусна Тренто и ще играе в турския Халкбанк Анкара, където треньор ще му бъде досегашният наставник на италианците Радостин Ст...