Ще върна отборния дух и конкуренцията в БНР
Когато има политически натиск върху радиото, падат правителства Обмислям да пуснем отново телефон на слушателя, казва Александър Велев Точно преди 1...
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Когато има политически натиск върху радиото, падат правителства Обмислям да пуснем отново телефон на слушателя, казва Александър Велев Точно преди 1...
София. Абсолютна неистина е, че БНР е прекратило емисиите на турски език. Това обяви пред БГНЕС генералният директор на БНР Радослав Янкулов по повод...
София. БНР и БНТ трябва да имат адекватно финансиране. В момента те получават пари под средното за Европа и Балканите. Това заяви Клаудио Капон, вицеп...
Вместо парламента пускаме по Радио София БГ музика, казва Радослав Янкулов, шеф на Българското национално радио
Генералният директор е с мандат от три години