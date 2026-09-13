Шефът на АЕЦ "Козлодуй" проговори за теча на радиоактивна вода
Вече всичко е почистено, няма опасност нито за хората в централата, нито за околната среда
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Вече всичко е почистено, няма опасност нито за хората в централата, нито за околната среда
Изтичане на радиоактивна вода е станало във вторник
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) даде разрешение на Япония
Токио. Извън пределите на защитната дига, обкръжаваща цистерната с радиоактивна вода в АЕЦ Фукушима, се е изляла течност съдържаща източник на бета-из...
Токио. Извън пределите на защитната стена на японската АЕЦ „Фукушима-1" са изтекли най-малко 430 литра течност с много високо съдържание на стронций 9...