Неописуема радост за министър Боршош
Щастлива новина за семейството му
Следете всички новини, анализи и коментари за Радина Боршош. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Щастлива новина за семейството му
Разбра се от нейна снимка, че чака дете
Кастът е с добре познати актьори
Приказна сватба
Радиина Боршорш минава под венчилото това лято
Спектакълът ще бъде на 14 февруари от 11 часа в зала „България“
Нова поредица ще покаже на зрителите какво се случва преди началото на спектакъл
Ани Пападопулу и Радина Боршош, родени на 31 декември, имат особена връзка
Поетичната вечер е на 23 юли от 21:30 на сцена „Зад театъра“
Асен играе бащата на Радина в романтично-героичния сериал за пожарникари